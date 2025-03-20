Красота страшная: запретят ли в России турецкие сериалы

Возможно, эту волну «протеста» против турецкой телепродукции активисты подняли, увидев, какой ажиотаж происходит вокруг приезда в Москву актеров из Турции. Они теперь частые гости в России. Не так давно в прокат выходила турецкая адаптация фильма «Холоп» Клима Шипенко — «Холоп. Великолепный век» производства кинокомпании Kunay Film. Турецкая версия самой кассовой российской комедии так же обращается к проблеме социального неравенства и рассказывает еще об одном перевоспитании мажора. Главную роль в турецкой адаптации российского хита исполнил Керем Бюрсин, известный как Серкан Болат из «Постучись в мою дверь». А его коллега по тому же сериалу актриса Ханде Эрчел прилетала в Москву и назвала прекрасной возможность приехать в Россию. Она прибыла в столицу вместе с Барышем Ардучем, снявшемся в сериале «Любовь напрокат». Здесь артисты презентовали фильма «Оставь это ветру», в котором они исполнили главные роли. Тогда поклонницы турдизи едва не снесли дверь в кинотеатре в надежде сфотографироваться с кумирами.