В Нефтекамске женщину забил сожитель

По данным Telegram-канала Baza, Ольга Пономарева познакомилась с Артуром Матвеевым около пяти лет назад, когда жила в Уфе с сыном. В 2022 году ее бизнес пришлось закрыть из-за пандемии, и Артур предложил ей переехать к нему в Нефтекамск. Ольга согласилась, но мужчина отказался жить с ней и снял ей отдельную квартиру. Их отношения были сложными: ~частые ссоры не прекратились даже после рождения общего сына.~