В ЕР предложили регистрировать мигрантов на сайте Госуслуг

Она добавила, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была проведена работа и выработаны консолидированные межфракционные решения по противодействию нелегальной миграции. По её словам, фракция «Единая Россия» в ГД взяла на себя основную нагрузку по анализу темы и выработке решений.