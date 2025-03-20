В ЕР предложили регистрировать мигрантов на сайте Госуслуг

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» предложили правительству РФ рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте «Госуслуг», заявила вице-спикер ГД, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.
Представители фракции «Единая Россия» во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым в Госдуме в четверг встретились с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в преддверии отчета кабмина в Думе 26 марта.
«Мы предложили правительству рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте “Госуслуг”, что позволит проводить идентификацию, обрабатывать информацию, и станет достоверной полной базой, которая позволит прогнозировать баланс рынка труда», — заявила Яровая журналистам по итогам встречи фракции с Мишустиным.
Она добавила, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была проведена работа и выработаны консолидированные межфракционные решения по противодействию нелегальной миграции. По её словам, фракция «Единая Россия» в ГД взяла на себя основную нагрузку по анализу темы и выработке решений.
«Мы выработали те решения, которые позволяют органам исполнительной власти быть более эффективными в противодействии нелегальной миграции. Сегодня мы разрабатываем дополнительные решения в сфере здравоохранения, контроля за здоровьем мигранта», — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что «Единой России» как фракции в ГД удается добиваться очень многих объединяющих парламент решений.
«Та практика, которая сегодня активно используется в Госдуме, когда председатель Госдумы по самым сложным темам дает прямые поручения о формировании межфракционных рабочих групп, говорит об эффективности работы фракции в целом», — заключила вице-спикер ГД.