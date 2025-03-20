В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды

«С сегодняшнего дня сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура. В этом году жителям и гостям города доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент», — говорится в сообщении ведомства.