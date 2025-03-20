В Москве стали доступны для аренды электросамокаты и велосипеды

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В понедельник дептранс сообщал, что операторы приостановили аренду средств индивидуальной мобильности из-за погодных условий.
«С сегодняшнего дня сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура. В этом году жителям и гостям города доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов Велобайк, а также операторов Whoosh и МТС Юрент», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сервис проката позволяет строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути.
«Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: скоростной режим до 25 километров в час и спешивание на пешеходных переходах, а также помните, что самокат не предназначен для езды вдвоем», — подчеркивается в сообщении.