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Сборная Беларуси по футболу разгромила со счетом 5:0 команду Таджикистана

Футбольная сборная Беларуси разгромила команду Таджикистана в Душанбе.

Источник: Комсомольская правда

В Душанбе состоялся товарищеский матч по футболу, в котором сборная Беларуси оказалась сильнее соперников из Таджикистана, сообщает abff.by.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. А во второй половине встречи преимущество белорусов было подавляющим.

Вышедший на замену Виталий Лисакович открыл счет на 64-й минуте. Трофим Мельниченко на 73-й минуте удвоил превосходство гостей.

Евгений Яблонский на 84-й минуте довел счет до 3:0. А через три минуты Лисакович сделал дубль. Точку в матче поставил на 92-й минуте поставил Артем Концевой — 5:0.

25 марта белорусская команда проведет товарищеский в Баку против сборной Азербайджана.

Ранее мы писали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко блеснула с бойфрендом на вечеринке в Майами.