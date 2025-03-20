Сборная Беларуси по футболу разгромила со счетом 5:0 команду Таджикистана

В Душанбе состоялся товарищеский матч по футболу, в котором сборная Беларуси оказалась сильнее соперников из Таджикистана, сообщает abff.by.
Первый тайм завершился нулевой ничьей. А во второй половине встречи преимущество белорусов было подавляющим.
Вышедший на замену Виталий Лисакович открыл счет на 64-й минуте. Трофим Мельниченко на 73-й минуте удвоил превосходство гостей.
Евгений Яблонский на 84-й минуте довел счет до 3:0. А через три минуты Лисакович сделал дубль. Точку в матче поставил на 92-й минуте поставил Артем Концевой — 5:0.
25 марта белорусская команда проведет товарищеский в Баку против сборной Азербайджана.
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