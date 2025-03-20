Создан первый в России плазменный аппарат для лечения открытых ран

По словам ученых, традиционные методы борьбы с дерматологическими проблемами (антибиотики и лекарства) часто вызывают побочные эффекты: дисбактериоз, аллергию, токсическое влияние на органы и устойчивость вредных микроорганизмов. Обработка кожи лазером эффективнее, однако воздействие происходит локально и работает на одной длине волны, то есть излучается свет одного цвета. Такое лечение отнимает много времени, а при несоблюдении правил может произойти перегрев кожи и ожог. Безопасная альтернатива — использование холодной плазмы в лечебных целях. Температура на поверхности близка к комнатной, что делает ее безопасной для кожи. Свет в данном случае создается специальным устройством — плазменным генератором — в широком диапазоне (от ультрафиолета до инфракрасного). Пока что в медицине и косметологии плазма применяется в экспериментальных или ограниченных условиях.