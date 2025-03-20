Отец пропавшего уфимского мальчика Дамира Адигамова умер в период поисков сына

Мама пропавшего в прошлом году 14-летнего уфимца Дамира Адигамова обратилась за помощью к экстрасенсу. Об этом сообщило издание UFA1.RU.
Напомним, сегодня, 20 марта, в село Емметово Шаранского района Башкирии приехали знаменитые экстрасенсы, участники второго сезона «Битвы сильнейших» (16+), Александр Шепс, ведьма Виктория Райдос и Артем Краснов.
Мать бесследно пропавшего подростка Гузель Адигамова вышла из толпы вся в слезах и начала умолять Артема Краснова о помощи. Женщина сказала, что не смогла попасть к нему в Москве. В ответ молодой эзотерик ничего не сказал, просто сел в машину и уехал.
К другим экстрасенсам Адигамова обращаться не стала, поскольку решила, что у них на ее просьбу будет аналогичная реакция.
Кроме того, женщина поведала, что отец Дамира не выдержал произошедшего с сыном и умер в период его поисков.
Напомним, в прошлом году вечером 30 марта, была опубликована информация о том, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали без вести. Они вместе занимались спортивным туризмом в уфимском Детском центре «Меридиан». В начале минувшей весны подростки стали участниками соревнования среди учащихся «Туристская лыжня — 2024», где стали победителями. Состязания проходили недалеко от детского лагеря «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены направились туда погулять.
Спустя время мальчики перестали выходить на связь. Их родители взволновались, попробовали найти ребят самостоятельно, но потом все же были вынуждены обратиться за помощью к спасателям и сотрудникам правоохранительных органов.
31 марта в лесу рядом с шестой пристанью были найдены рюкзаки школьников. По факту исчезновения подростков возбудили уголовное дело.
На 58 день розыска на берегу реки Белой в Уфе спасатели обнаружили труп подростка. Это оказался Павел Паличев. Родители опознали тело и подтвердили личность.
В минувшем ноябре поиски Дамира временно прекратили.
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