Отец пропавшего уфимского мальчика Дамира Адигамова умер в период поисков сына

Мать бесследно пропавшего подростка Гузель Адигамова вышла из толпы вся в слезах и начала умолять Артема Краснова о помощи. Женщина сказала, что не смогла попасть к нему в Москве. В ответ молодой эзотерик ничего не сказал, просто сел в машину и уехал.