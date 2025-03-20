В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования

«Если мы посмотрим итоги 2024 года, то протезы с микропроцессорным управлением в количестве, которое приобретается для людей с инвалидностью, в количестве увеличились более чем в два раза. За счёт этого мы видим, что и средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос до 970 тысяч рублей», — сказал Котяков во время посещения Московского протезно-ортопедического предприятия.