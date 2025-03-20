В Минтруде рассказали о стоимости услуг протезирования

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средняя стоимость обеспечения техническими средствами реабилитации одного человека при оказании услуг протезирования составляет 970 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Если мы посмотрим итоги 2024 года, то протезы с микропроцессорным управлением в количестве, которое приобретается для людей с инвалидностью, в количестве увеличились более чем в два раза. За счёт этого мы видим, что и средний чек, который сегодня финансируется в рамках этих программ, у нас вырос до 970 тысяч рублей», — сказал Котяков во время посещения Московского протезно-ортопедического предприятия.
Он отметил, что благодаря этому люди получают современные надежные протезы, которые отвечают всем современным стандартам и требованиям. Министр рассказал также, что предварительно планируется открытие дополнительно более 30 филиалов протезных предприятий в России.
По данным Котякова, электронный сертификат сегодня составляет порядка 50% от всех закупок государства для обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми средствами реабилитации. Примерно 25% граждан от общего количества людей с инвалидностью в стране обращаются за средствами реабилитации с использованием электронного сертификата. При приобретении протезов 67% граждан используют средства электронного сертификата.
«С коллегами из министерства просвещения провели достаточно серьёзную работу с точки зрения увеличения набора на специальности протезистов. Сегодня мы видим, что в 1,5 раза увеличился приём по этому направлению», — добавил глава Минтруда.
Министерство совместно с профессиональным сообществом подготовило профессиональный стандарт «инженер-протезист», который прошёл общественное обсуждение и в ближайшее время будет подписан, сообщил Котяков. Кроме того, идет разработка профстандарта «инженер-ортезист».