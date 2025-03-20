В Ростове-на-Дону на выходных потеплеет до +10 градусов

На выходных в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. Температура начнет постепенно повышаться, а осадки прекратятся, сообщают специалисты Гисметео.
По прогнозу экспертов, потепление начнется уже в пятницу, 21 марта. Днем будет солнечно, воздух прогреется до +10 градусов. Ночью температура опустится до 0 градусов. Ветер восточный, до 6 м/с.
В субботу, 22 марта, днем пройдет небольшой дождь. Температура будет колебаться от +1 до +10 градусов. Ветер восточный, до 7 м/с.
В воскресенье, 23 марта, погода останется практически без изменений. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью — до +3 градусов. Ветер усилится до 9 м/с и сменит направление на юго-восточное.