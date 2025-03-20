Из-за паводка в Башкирии ввели ограничительные меры на еще одной дороге

Сегодня, 20 марта, в Кугарчинском районе Башкирии перекрыли еще один участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Из-за паводка власти ограничили движение для всех видов транспорта на участке дороги Старосубхангулово-Мраково с 64 по 98 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся четыре дня — до 24 марта.
— Время окончания прекращения движения может быть изменено, — отметили в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.