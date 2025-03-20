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Из-за паводка в Башкирии ввели ограничительные меры на еще одной дороге

В Башкирии из-за паводка закрыли участок дороги Старосубхангулово-Мраково.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 марта, в Кугарчинском районе Башкирии перекрыли еще один участок дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Из-за паводка власти ограничили движение для всех видов транспорта на участке дороги Старосубхангулово-Мраково с 64 по 98 километр.

Ограничения ориентировочно продлятся четыре дня — до 24 марта.

— Время окончания прекращения движения может быть изменено, — отметили в МЧС.

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