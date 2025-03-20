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Президентом МОК избрана Кирсти Ковентри, которая ранее выступала за допуск белорусов на Олимпиаду

Президентом МОК избрана Ковентри, выступавшая за допуск белорусов на Олимпиаду.

Источник: Комсомольская правда

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри избрана на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили в НОК Беларуси.

41-летняя Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и член Исполкома МОК, избрана новым президентом организации на 144-й сессии, которая проходит в греческом Коста-Наварино с 19 по 21 марта.

Сообщается, что выборы состоялись в первом туре. Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом в истории Международного олимпийского комитета. Она вступит в должность 24 июня 2025 года, срок полномочий — 8 лет.

Ковентри сменит на этом посту Томаса Баха, который возглавлял МОК с 10 сентября 2013 года. В свое время Кирсти Ковентри возглавляла комиссию спортсменов.

Напомним, что в феврале 2023 года Ковентри говорила, что приветствует шаги МОК по возвращению белорусов и россиян на международные соревнования, в частности на Олимпиаду-2024 в Париже:

«Наши олимпийские ценности и заключаются в том, чтобы быть открытыми и приветствовать всех, сделан первый шаг, теперь нужно посмотреть, что получится дальше», — приводило ее слова БелТА со ссылкой на insidethegames.

Ранее мы писали, что сборная Беларуси по футболу разгромила со счетом 5:0 команду Таджикистана.