Президентом МОК избрана Кирсти Ковентри, которая ранее выступала за допуск белорусов на Олимпиаду

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри избрана на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сообщили в НОК Беларуси.
41-летняя Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и член Исполкома МОК, избрана новым президентом организации на 144-й сессии, которая проходит в греческом Коста-Наварино с 19 по 21 марта.
Сообщается, что выборы состоялись в первом туре. Кирсти Ковентри стала первой женщиной-президентом в истории Международного олимпийского комитета. Она вступит в должность 24 июня 2025 года, срок полномочий — 8 лет.
Ковентри сменит на этом посту Томаса Баха, который возглавлял МОК с 10 сентября 2013 года. В свое время Кирсти Ковентри возглавляла комиссию спортсменов.
Напомним, что в феврале 2023 года Ковентри говорила, что приветствует шаги МОК по возвращению белорусов и россиян на международные соревнования, в частности на Олимпиаду-2024 в Париже:
«Наши олимпийские ценности и заключаются в том, чтобы быть открытыми и приветствовать всех, сделан первый шаг, теперь нужно посмотреть, что получится дальше», — приводило ее слова БелТА со ссылкой на insidethegames.
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