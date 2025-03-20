Легендарный «Ударник» обретет новую жизнь

Сергей Собянин проверил ход работ и рассказал, какими станут знаковый объект и общественное пространство рядом с ним в 2027 году. Важно, что здание «Ударника», будучи памятником конструктивизма, сохранит внешний исторический облик, а внутри преобразится с учетом веяний времени.
— В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции и воссозданию целого ряда культурных объектов. Это дома и дворцы культуры, театры, десятки кинотеатров; но реставрация и воссоздание жизни в «Ударнике» — особая тема. Сам «Ударник» — памятник архитектуры. Но, наверное, не это самое главное, а главное, что это объект, где было показано первое звуковое кино в России. Здесь были премьеры таких фильмов, как «Чапаев», «Тихий Дон», «Веселые ребята», — рассказал мэр в ходе осмотра площадки. — Проводилось очень много кинофестивалей начиная с советских времен. Но, к сожалению, в последние десятилетия [кинотеатр] пришел в упадок, находился в аварийном состоянии, — говорит мэр Москвы. — Надеюсь, что все получится и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери.
Впрочем, сомневаться в этом не стоит. Почти сто лет назад «Ударник» почти сразу стал знаменитым и популярным, так что вернуть ему былую славу — дело чести московских властей.
Немного истории. Автором проекта кинотеатра был архитектор Борис Иофан. Открытый в 1931 году в самом центре Москвы (до 1933 года — Всехсвятская улица, сейчас — улица Серафимовича), «Ударник» стал символом перехода к звуковому кино и быстро завоевал репутацию главного кинотеатра страны.
Архитектура и техническое оснащение кинотеатра соответствовали всем требованиям того времени. Четырехэтажное здание в стиле конструктивизма имело площадь 5,6 тысячи квадратных метров. Плюс к тому на цокольном этаже были устроены буфет и танцплощадка.
На первом этаже работала эстрада, на которой перед началом сеансов выступали музыканты. Зрительный зал располагался на втором этаже и вмещал полторы тысячи человек. На время показа родители могли оставить малышей с няней в детской комнате. Два помещения были оборудованы под лекционный и читальный залы.
В 1935 году «Ударник» стал местом проведения Первого московского кинофестиваля, что подчеркнуло его статус.
Непростая судьба культового места
После войны «Ударник» оставался центром кинопремьер, был важной площадкой для проведения различных мероприятий, включая Московский международный кинофестиваль, который возобновился в 1959 году по инициативе Екатерины Фурцевой. Масштабные события посетили десятки иностранных звезд, среди которых Радж Капур, Джина Лоллобриджида, советские и российские знаменитости: Леонид Утесов, Иннокентий Смоктуновский, Григорий Александров, Сергей Бондарчук, Булат Окуджава, Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Элем Климов…
В 1972 году в ходе масштабной перестройки здания из него убрали детскую комнату и читальный зал, переделали фойе и закрыли балкон. Количество мест для зрителей сократилось до 1200.
В 1987 году Мосгорисполком признал кинотеатр «Ударник» в составе «Дома правительства» памятником архитектуры и включил в состав объектов культурного наследия регионального значения.
После распада СССР кинотеатры столкнулись с серьезными трудностями, и «Ударник» оказался в сложной ситуации. Здание арендовало множество компаний, на деньги которых кинотеатр продолжал существовать.
В течение двух лет в фойе проходили вещевые ярмарки. В 1994 году фойе кинотеатра стало площадкой для выставки-продажи элитных автомобилей. Впрочем, показы картин продолжались.
В 2000-е годы в «Ударнике» появились казино и тотализатор с 13 карточными и 17 рулеточными столами. В здании установили лифт для ресторана, открывшегося на третьем этаже. Игровой зал закрылся в 2009 году, после принятия закона об игорном бизнесе. Содержать здание с единственным кинозалом стало экономически нецелесообразно, и в 2010 году его работа прекратилась.
После этого в здании несколько лет проходили выставки и концерты. Была попытка создать Музей современного российского искусства, не увенчавшаяся успехом.
Наконец в январе 2023 года стало известно, что «Ударник» восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. Задача инвестора — вернуть городу центр культурной кинематографии, сохранив узнаваемый облик здания.
В марте прошлого года Сергей Собянин включил реставрацию «Ударника» в перечень приоритетных инвестиционных проектов.
По плану в обновленном «Ударнике» будут работать несколько небольших кинозалов, большой кинозал с трансформируемой технологичной сценой, книжный магазин и кафе. Специалисты откроют заложенные проемы на фасаде кинотеатра, восстановят куполообразные потолки, очистят фасады от множества слоев краски, заменят двери и окна, укрепят конструкции здания. Будет восстановлена терразитовая штукатурка на основных фасадах и металлические ограждения балконов.
В нынешнем году город отреставрирует больше ста памятников культуры
Мэр Москвы подчеркнул, что «Ударник» и недавно открытый Дом культуры «ГЭС-2» — это проекты, играющие в культурной жизни города чрезвычайно важную роль. Статистика подтверждает этот тезис: «ГЭС-2» уже посетило больше двух с половиной миллионов человек. Отреставрированный «Ударник» наверняка станет пользоваться не меньшей любовью горожан и гостей столицы.
Продолжает развиваться и качественная городская среда, в том числе рядом с кинотеатром. На острове Балчуг реконструирован пешеходный Патриарший мост и открыт новый, через Водоотводный канал, благоустроены набережные. Утвержден проект создания современного пешеходного пространства под Малым Каменным мостом.
Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в планах создание пешеходного пространства, соединяющего участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича: «У москвичей и гостей города появится единый пешеходный маршрут между Воробьевыми горами, парком Горького, Крымской набережной и островом Балчуг».
Мост длиной 170 метров и шириной почти пять с половиной метров построят в русле Водоотводного канала. В результате дорога от Болотной площади до «ГЭС-2» и «Ударника» уменьшится вдвое, с 300−375 до 150−230 метров. Строители оборудуют четыре схода на набережную и пандусы для маломобильных гостей. В час по мосту сможет проходить до полутора тысяч человек.
Напомним, что за последние одиннадцать лет в Москве отреставрировано 2347 объектов культурного наследия. Еще в 2010 году в неудовлетворительном состоянии находилось 39% исторических объектов. Теперь же их количество сократилось в 12 раз — до 3,1%. По этому показателю Москва один из лучших мегаполисов мира.
Благодаря специалистам Департамента культурного наследия за 14 лет памятниками архитектуры в Москве (помимо имеющихся) признаны 734 здания и сооружения.
В этом году стартовала реставрация фасадов главного производственного корпуса типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице. Помимо исторической ценности здание знаменито тем, что в нем работал корректором Сергей Есенин, а в гости к Ивану Сытину заходили Максим Горький, Лев Толстой и Владимир Маяковский.
В третьем квартале завершится реконструкция Ростокинского акведука, который был возведен в 1779—1785 годах как важный элемент Мытищинского водопровода. В России это единственный акведук, доживший до нашего времени. Правда, в 2007 году городская администрация приняла решение сделать из него пешеходный мост.
А всего в 2025 году планируется отреставрировать больше ста объектов культурного наследия. В этот перечень входят памятники в усадьбах Кусково, Люблино, Кузьминки, Останкино, в музее-заповеднике «Коломенское». Комплексные работы идут на девяти объектах ВДНХ.