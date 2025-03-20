Легендарный «Ударник» обретет новую жизнь

— В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции и воссозданию целого ряда культурных объектов. Это дома и дворцы культуры, театры, десятки кинотеатров; но реставрация и воссоздание жизни в «Ударнике» — особая тема. Сам «Ударник» — памятник архитектуры. Но, наверное, не это самое главное, а главное, что это объект, где было показано первое звуковое кино в России. Здесь были премьеры таких фильмов, как «Чапаев», «Тихий Дон», «Веселые ребята», — рассказал мэр в ходе осмотра площадки. — Проводилось очень много кинофестивалей начиная с советских времен. Но, к сожалению, в последние десятилетия [кинотеатр] пришел в упадок, находился в аварийном состоянии, — говорит мэр Москвы. — Надеюсь, что все получится и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери.