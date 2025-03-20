Пара из Ростовской области инсценировали собственное похищение, поверив аферистам

Супруги из Ростовской области организовали собственное похищение, поверив мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Меры противодействия телефонным мошенникам обсудили во время заседания Президиума Общественного совета МВД России.
Одним из примеров стала история супружеской пары из Ростовской области, которая поделилась своим опытом общения с аферистами. По словам Ирины Волк, история ростовчан стала ярким примером того, как важно быть бдительными и информированными о методах работы мошенников.
Так, аферисты убедили супругов взять несколько кредитов и продать свое жилье по низкой цене. Затем они заставили пару снять видео, якобы о своем похищении. Аферисты планировали использовать кадры для вымогательства денег у дочери потерпевших.