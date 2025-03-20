За неделю в Башкирии взлетели цены на бананы, яблоки и картофель

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 17 марта килограмм бананов подорожал на 5,45%. На этой неделе средняя цена составила 181,02 рублей. Также жителям республики на 2,19% больше придется отдать за яблоки (средняя цена — 130,33 рубля) и на 1,96% за картофель (58,17 рубля).