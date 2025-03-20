В Ростовской области открыли мемориальные доски погибшим бойцам СВО

В Ростовской области открыли мемориальные доски трем погибшим бойцам, участвовавшим в специальной военной операции. Памятные таблички, посвященные Николаю Труфманову, Валерию Букше и Роману Московому, установили в школе хутора Островского. Об этом 20 марта сообщили в администрации Аксайского района.
Николай Труфманов, уроженец Красного Сулина, до службы переехал в хутор Островского. В сентябре 2022 года его мобилизовали на СВО. Он погиб 20 ноября 2024 года на Кураховском направлении.
Валерий Букша, выпускник школы хутора Островского, добровольно отправился на СВО в июне 2022 года. Он служил заместителем командира стрелкового взвода и погиб 4 марта 2023 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Роман Московой, родившийся в хуторе Ленина Аксайского района, подписал контракт в мае 2023 года и был зачислен в ряды народной милиции ДНР. Он погиб 30 августа 2023 года, получив смертельное ранение. Его также посмертно представили к ордену Мужества.