В Ростовской области открыли мемориальные доски погибшим бойцам СВО

Роман Московой, родившийся в хуторе Ленина Аксайского района, подписал контракт в мае 2023 года и был зачислен в ряды народной милиции ДНР. Он погиб 30 августа 2023 года, получив смертельное ранение. Его также посмертно представили к ордену Мужества.