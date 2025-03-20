Эксперт Железняков объяснил различия в оплате труда космонавтов и астронавтов

19 марта на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9. В ее состав вошли космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты НАСА Уилмор, Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing. Планировалось, что они пробудут на орбите до 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 18 июня, потом — на 26 июня, а затем — на неопределенный срок. В итоге НАСА приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.