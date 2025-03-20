Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам ВОВ

В середине января указ о выплате ветеранам подписал президент Владимир Путин. Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей, а труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тысяч.