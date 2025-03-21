Закрыть больничный лист волгоградцы могут дистанционно

Оказывается, закрыть этот документ и выйти на работу можно без посещения медучреждения.
В Роскачестве объяснили, что надо учитывать при закрытии больничного дистанционно — воспользоваться этой возможностью россияне могут с 2022 года.
Во-первых, надо проверить, чтобы больничный лист был оформлен по всем правилам, тогда пациент получит компенсацию. В нем должны быть указаны: информация о лечащем враче (ФИО и должность), полное название медицинского учреждения, сведения о пациенте (ФИО, дата рождения, место работы), код заболевания. Также должна быть прописана дата выдачи больничного, а также срок его действия и дата возможного возвращения к труду.
Жители Волгоградской области могут оформить заявку на закрытие онлайн. Это проще всего сделать на портале «Госуслуги». Можно подать заявку на сайте медучреждения (при наличии такой функции) или обратиться в контактный центр поликлиники.
Данные об открытии и закрытии листа нетрудоспособности автоматически передаются в Социальный фонд России.