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Закрыть больничный лист волгоградцы могут дистанционно

В случае болезни или травмы трудоустроенному человеку в поликлинике открывается больничный лист.

Оказывается, закрыть этот документ и выйти на работу можно без посещения медучреждения.

В Роскачестве объяснили, что надо учитывать при закрытии больничного дистанционно — воспользоваться этой возможностью россияне могут с 2022 года.

Во-первых, надо проверить, чтобы больничный лист был оформлен по всем правилам, тогда пациент получит компенсацию. В нем должны быть указаны: информация о лечащем враче (ФИО и должность), полное название медицинского учреждения, сведения о пациенте (ФИО, дата рождения, место работы), код заболевания. Также должна быть прописана дата выдачи больничного, а также срок его действия и дата возможного возвращения к труду.

Жители Волгоградской области могут оформить заявку на закрытие онлайн. Это проще всего сделать на портале «Госуслуги». Можно подать заявку на сайте медучреждения (при наличии такой функции) или обратиться в контактный центр поликлиники.

Данные об открытии и закрытии листа нетрудоспособности автоматически передаются в Социальный фонд России.