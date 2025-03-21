Закрыть больничный лист волгоградцы могут дистанционно

Во-первых, надо проверить, чтобы больничный лист был оформлен по всем правилам, тогда пациент получит компенсацию. В нем должны быть указаны: информация о лечащем враче (ФИО и должность), полное название медицинского учреждения, сведения о пациенте (ФИО, дата рождения, место работы), код заболевания. Также должна быть прописана дата выдачи больничного, а также срок его действия и дата возможного возвращения к труду.