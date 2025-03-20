Бабушкин призвал расширять сеть центров реабилитации для ветеранов СВО

АСТРАХАНЬ, 20 мар — РИА Новости. Реабилитационные центры для ветеранов спецоперации необходимо создавать по всей России, в этом направлении будет работать комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей, сообщил РИА Новости председатель комиссии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Президент России Владимир Путин 10 марта подписал указ о создании комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей. Возглавил ее губернатор Астраханской области Бабушкин.
«Мы намерены продолжить работу по расширению сети реабилитационных центров для ветеранов специальной военной операции. Я считаю, что необходимо открывать такие центры по всей стране. В этом направлении мы, в том числе, будем работать», — заявил агентству Бабушкин.
Ранее он рассказал, что в состав новой комиссии войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций. Кроме того, будут созданы рабочие группы по трем направлениям: социализация и жизнеустройство (в том числе вопросы реабилитации и трудовой занятости); совершенствование медицинской и психологической помощи; обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизация законодательства в данной сфере.
В положении о комиссии говорится о том, что основными ее задачами являются мониторинг и анализ результатов реализации на территориях субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки и помощи, предоставляемых ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и членам семей ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции, а также иных мер, связанных с адаптацией ветеранов боевых действий — участников СВО к мирной жизни.
Ранее Бабушкин также отмечал, что комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами, а ее задача — создать фонду «Защитники Отечества» и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Конечной целью комиссии является обеспечение благополучия героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей.
В конце февраля статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщала, что Минобороны России разработало единые стандарты по оказанию комплексной программы реабилитации и ресоциализации участников специальной военной операции, которые начали действовать в России с 1 января.
Как отмечала тогда же вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство совместно с фондом «Защитники Отечества», Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большем числе регионов России.
В июле прошлого года первый комплексный центр по протезированию по соглашению между фондом, Центром инновационных технологий в ортопедии (АО «ЦИТО») и правительством Белгородской области был открыт в Белгороде. В настоящее время, как сообщала Цивилева РИА Новости 17 февраля, работа ведется над запуском комплексных центров протезирования и реабилитации для ветеранов СВО в Санкт-Петербурге, Омске, Кемерово, Архангельске и Туле.