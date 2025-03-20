В реке Белой в районе Уфы прогнозируют значительный подъем уровня воды

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов на своей личной странице в социальных сетях сообщил о текущей ситуации с уровнем воды в реке Белой и мерах, которые предпринимаются для предотвращения возможных последствий подтопления.
По состоянию на сегодняшний день, уровень воды в реке составляет 288 сантиметров, однако в районе села Охлебинино зафиксирован резкий подъем до 825 см, что на 280 см выше, чем сутки назад. Это может привести к быстрому увеличению уровня воды и в Уфе.
В Ленинском районе подтопление территории начинается при уровне воды в реке Белой 565 см. В зоне риска находится автомобильная дорога между деревней Романовка (Демский район) и улицей Козарез (Ленинский район), а также мостовой переход через старицу Белой. Сам поселок Козарез может быть затоплен, если уровень воды превысит 950 см.
Для возможной эвакуации жителей из Козареза в Романовку подготовлен автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66, который будет предоставлен Службой по благоустройству района.
Если уровень воды поднимется до 700 см, затопленный участок дороги перекроют, а перевозка людей будет организована с помощью теплоходов Службы речных переправ. Маршрут будет пролегать от улицы Козарез до речной переправы в микрорайоне Нижегородка.
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