В реке Белой в районе Уфы прогнозируют значительный подъем уровня воды

По состоянию на сегодняшний день, уровень воды в реке составляет 288 сантиметров, однако в районе села Охлебинино зафиксирован резкий подъем до 825 см, что на 280 см выше, чем сутки назад. Это может привести к быстрому увеличению уровня воды и в Уфе.