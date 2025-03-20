Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат

САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, выступивший с критикой при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, написал заявление об отставке с 28 марта, оно опубликовано в Telegram-канале спикера гордумы Дениса Соболева.
Ранее издание «Пензаинформ» опубликовало аудиозапись заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», заявив, что «это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем». Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану «только за то, что он дожил до этой славной даты», полагая, что он даже «ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл».
«На основании пункта 2 части 3.1 статьи 20 Устава города Пензы сообщаю об отставке по собственному желанию с 28 марта 2025 года», — говорится в документе, подписанном парламентарием.
На заявлении стоит штамп о получении его городским парламентом в четверг.
Соболев отметил, что Туктаров принял правильное решение.
«Отрадно, что он меня услышал и принес публичные извинения ветерану Великой Отечественной войны Виктору Семеновичу Городнову, а также написал заявление о прекращении своих полномочий как депутата Пензенской городской думы. 28 марта на очередной сессии городской думы данное заявление будет рассмотрено и, уверен, удовлетворено», — написал спикер думы.
Ранее Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии. Губернатор Олег Мельниченко также заявил, что Туктаров должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат.