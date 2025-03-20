Пензенский депутат, раскритиковавший ветерана, решил сложить мандат

Ранее издание «Пензаинформ» опубликовало аудиозапись заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», заявив, что «это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем». Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану «только за то, что он дожил до этой славной даты», полагая, что он даже «ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл».