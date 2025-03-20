В ЦБ рассказали, могут ли магазины выдавать сдачу купюрами с повреждениями

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Магазины в России не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями, заявил Банк России, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.
«Банкноты с серьезными повреждениями кассир обязан сдать в банк, а не выдавать клиенту», — подчеркнул регулятор, отвечая на вопрос, могут ли магазины выдавать заклеенные скотчем купюры в качестве сдачи.
В сообщении отмечается, что согласно указанию Банка России 3210-У в магазине не имеют права выдать банкноту, если совпал хотя бы один пункт из документа, в том числе: посторонние надписи (более двух знаков), рисунки, печати; крупные разрывы края банкноты — от 7 мм; разорванная банкнота, заклеенная скотчем; частично утраченный красочный слой в результате потертости и/или обесцвечивания.
«Если повреждения незначительны, то есть банкнота имеет загрязнения, потертости, небольшие надрывы или отверстия, посторонние надписи, пятна и печати, оборванные углы и края — смело расплачивайтесь ими где угодно», — заявили в ЦБ.
Также регулятор отметил, что если у человека оказались деньги с серьезными повреждениями, но большая часть банкноты или монеты сохранилась и их подлинность очевидна, их можно отнести в любой коммерческий банк и бесплатно поменять деньги на целые.
«А вот если у вас в руках лишь жалкие фрагменты денег (меньше 55% первоначальной площади купюры или монета, изображение на которой уже не разобрать), то увы — они деньгами уже не считаются», — заключил ЦБ.