ТАСС: Сумма взятки бывшего замгубернатора Ростовской области могла достигнуть 93 млн рублей

Размер взятки для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, предположительно, должен был составить порядка 93 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, экс-чиновник якобы мог получить лишь часть этой суммы.