ТАСС: Сумма взятки бывшего замгубернатора Ростовской области могла достигнуть 93 млн рублей

Размер взятки для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, предположительно, должен был составить порядка 93 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, экс-чиновник якобы мог получить лишь часть этой суммы.
— Кушнарев получил 27 млн рублей — это первая часть от общей суммы в 93 млн рублей от фирмы подрядчика, что составляло 3% от освоенных бюджетных средств. Еще 2 млн рублей он должен был получать ежемесячно, — утверждает источник агентства.
Напомним, бывшего замгубернатора задержали в ноябре 2024 года. Сейчас он находится в СИЗО Москвы. По предварительным данным, расследование дела завершено и передано на утверждение в Генпрокуратуру РФ.