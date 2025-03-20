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ТАСС: Сумма взятки бывшего замгубернатора Ростовской области могла достигнуть 93 млн рублей

Появились подробности дела экс-заместителя губернатора Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Размер взятки для бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, предположительно, должен был составить порядка 93 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, экс-чиновник якобы мог получить лишь часть этой суммы.

— Кушнарев получил 27 млн рублей — это первая часть от общей суммы в 93 млн рублей от фирмы подрядчика, что составляло 3% от освоенных бюджетных средств. Еще 2 млн рублей он должен был получать ежемесячно, — утверждает источник агентства.

Напомним, бывшего замгубернатора задержали в ноябре 2024 года. Сейчас он находится в СИЗО Москвы. По предварительным данным, расследование дела завершено и передано на утверждение в Генпрокуратуру РФ.