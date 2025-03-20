В Аксайском районе из-за сгоревшего автобуса ограничили движение автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
— В 19 часов 20 минут в Аксайском районе на 1079 километре автодороги М-4 «Дон» по направлению на юг произошло возгорание автобуса, — сообщили в ведомстве.
Из-за произошедшего движение на данном участке дороги временно приостановили. Сейчас для проезда транспорта открыта только одна полоса. Отметим, что автобус не находился на маршруте, в салоне пассажиров не было. Водитель не пострадал.
— На месте происшествия инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, а также оказывают содействие представителям экстренных служб в ликвидации последствий возгорания, — сообщили в пресс-службе ведомства.