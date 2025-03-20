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В Аксайском районе из-за сгоревшего автобуса ограничили движение автомобилей

На участке трассы М-4 Дон в Аксайском районе ограничили движение авто из-за сгоревшего автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе из-за сгоревшего автобуса ограничили движение автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

— В 19 часов 20 минут в Аксайском районе на 1079 километре автодороги М-4 «Дон» по направлению на юг произошло возгорание автобуса, — сообщили в ведомстве.

Из-за произошедшего движение на данном участке дороги временно приостановили. Сейчас для проезда транспорта открыта только одна полоса. Отметим, что автобус не находился на маршруте, в салоне пассажиров не было. Водитель не пострадал.

— На месте происшествия инспекторы ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения, а также оказывают содействие представителям экстренных служб в ликвидации последствий возгорания, — сообщили в пресс-службе ведомства.