В Серове жителей аварийного дома не расселяют десять лет

Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о нарушении жилищных прав жителей Серова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В социальных сетях появилась информация о том, что в Серове десять лет назад должны были расселить жителей аварийного дома, однако этот вопрос до сих пор не был решен.
— Указывается на бездействие должностных лиц, — уточняет пресс-служба СКР.
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.