В шести районах Волгограда 21 марта временно отключат электричество

Без света в пятницу останутся жители Красноармейского, Советского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.
Подачу ресурса 21 марта временно ограничат по следующим адресам.
Плановые отключения электроэнергии в конце рабочей недели пройдут в шести районах областного центра.
Без света в пятницу останутся жители Красноармейского, Советского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.
Подачу ресурса 21 марта временно ограничат по следующим адресам.