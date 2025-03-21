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В шести районах Волгограда 21 марта временно отключат электричество

Плановые отключения электроэнергии в конце рабочей недели пройдут в шести районах областного центра.

Без света в пятницу останутся жители Красноармейского, Советского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

Подачу ресурса 21 марта временно ограничат по следующим адресам.