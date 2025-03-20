Bloomberg: лидеры стран Европы проведут встречу по Украине на следующей неделе

Лидеры ряда стран Европы и других государств, не входящих в состав ЕС, проведут на следующей неделе встречу в Париже для обсуждения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Лидеры из европейских стран встретятся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие во встрече примут некоторые лидеры стран-членов Евросоюза, включая Германию, Польшу и Италию, а также государств, которые не входят в состав объединения, такие как Канада и Великобритания.
Ранее KP.RU сообщал, что 20 марта в Брюсселе прошел саммит Европейского союза по вопросам украинского кризиса. Отмечается, что по итогам мероприятия ЕС не принял практических решений о новой военной помощи для Киева.