В Московском Политехе представили Фалькову новый электромобиль

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты передовой инженерной школы Московского Политеха представили министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову новый предсерийный образец отечественного электромобиля. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.
Электромобиль категории L7 компании «Автотор холдинг» охарактеризован как компактное легковое транспортное средство, предназначенное для городской или пригородной эксплуатации. Проект вышел на стадию изготовления предсерийной партии.
«По заказу компании инженеры передовой школы оптимизировали подвеску, рулевое управление, разработали несущие элементы, центральный блок управления и CAN-шину для электромобиля. Благодаря применению современных IT-технологий, включая 3D-моделирование, виртуальные испытания и цифровые двойники, удалось минимизировать объем дорогостоящих натурных испытаний и существенно ускорить процесс разработки автомобиля», — говорится в сообщении.
В рамках визита министр также ознакомился с разработками инвестиционного предприятия «Авиа-концепт». Компания выросла из студенческого конструкторского бюро, сегодня трудовой коллектив насчитывает 120 человек, практику на предприятии проходят магистранты вуза. Предприятие реализовало более тысячи проектов в области транспортного и промышленного дизайна, в том числе интерьеры вертолетов, суперлегкие утилитарные интерьеры самолетов Ил-96−400, Ил-76.