В Московском Политехе представили Фалькову новый электромобиль

В рамках визита министр также ознакомился с разработками инвестиционного предприятия «Авиа-концепт». Компания выросла из студенческого конструкторского бюро, сегодня трудовой коллектив насчитывает 120 человек, практику на предприятии проходят магистранты вуза. Предприятие реализовало более тысячи проектов в области транспортного и промышленного дизайна, в том числе интерьеры вертолетов, суперлегкие утилитарные интерьеры самолетов Ил-96−400, Ил-76.