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Минюст США предъявил обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

Задержанным грозит до двадцати лет тюремного заключения.

Источник: Аргументы и факты

Минюст США предъявил обвинения троим участникам поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla. Об этом заявила генпрокурор Соединенных Штатов и глава ведомства Памела Бонди.

«Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку», — приводит ее слова пресс-служба Министерства юстиции США.

По информации ведомства, один из подозреваемых пытался поджечь автосалон Tesla в Сейлеме, второй — автомобили в Лавленде, третий — повредил зарядные станции в Чарлстоне. Уточняется, что задержанным грозит до двадцати лет тюремного заключения.

Ранее Илон Маск заявил, что нападения на автомобили и дилерские центры Tesla совершают люди, страдающие психическими расстройствами.