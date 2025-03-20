Минюст США предъявил обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

Минюст США предъявил обвинения троим участникам поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla. Об этом заявила генпрокурор Соединенных Штатов и глава ведомства Памела Бонди.
«Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку», — приводит ее слова пресс-служба Министерства юстиции США.
По информации ведомства, один из подозреваемых пытался поджечь автосалон Tesla в Сейлеме, второй — автомобили в Лавленде, третий — повредил зарядные станции в Чарлстоне. Уточняется, что задержанным грозит до двадцати лет тюремного заключения.
Ранее Илон Маск заявил, что нападения на автомобили и дилерские центры Tesla совершают люди, страдающие психическими расстройствами.