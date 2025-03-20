Минюст США предъявил обвинения участникам поджогов автомобилей Tesla

По информации ведомства, один из подозреваемых пытался поджечь автосалон Tesla в Сейлеме, второй — автомобили в Лавленде, третий — повредил зарядные станции в Чарлстоне. Уточняется, что задержанным грозит до двадцати лет тюремного заключения.