Простые продукты, которые сделают кожу гладкой и сияющей: советы косметолога

То, как мы питаемся, буквально, написано у нас на лице — при правильно подобранном рационе кожа становится красивой, гладкой и сияющей. Какие продукты добавить в меню, чтобы сохранить молодость, рассказала NEWS.ru косметолог Фатима Жумабаева.
— Рыба, кладезь омеги-3, витаминов А, Е и цинка, заметно преобразит состояние эпидермиса. При регулярном употреблении рыбы кожа получит качественное питание, увлажнение, станет более упругой и сияющей, — отметила эксперт.
Специалист также рекомендовала есть орехи, богатые витамином Е. По ее словам, достаточно будет горсти миндаля, грецких орехов или фундука на постоянной основе. Еще один полезный продукт — зеленый чай. За счет антиоксидантов, он улучшает внешнее состояние рельефа и делает тон более гладким и здоровым.
Ранее KP.RU сообщил, что у некоторых людей кожа может реагировать на определенные продукты, например, на сладости или выпечку. Это продукты с высоким гликемическим индексом. Это, в свою очередь, может активировать процессы, влияющие на работу сальных желез, вызывая акне и воспаления.