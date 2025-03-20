Простые продукты, которые сделают кожу гладкой и сияющей: советы косметолога

Специалист также рекомендовала есть орехи, богатые витамином Е. По ее словам, достаточно будет горсти миндаля, грецких орехов или фундука на постоянной основе. Еще один полезный продукт — зеленый чай. За счет антиоксидантов, он улучшает внешнее состояние рельефа и делает тон более гладким и здоровым.