Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Простые продукты, которые сделают кожу гладкой и сияющей: советы косметолога

Косметолог Жумабаева: рыба и орехи помогут сделать кожу гладкой и сияющей.

Источник: Комсомольская правда

То, как мы питаемся, буквально, написано у нас на лице — при правильно подобранном рационе кожа становится красивой, гладкой и сияющей. Какие продукты добавить в меню, чтобы сохранить молодость, рассказала NEWS.ru косметолог Фатима Жумабаева.

— Рыба, кладезь омеги-3, витаминов А, Е и цинка, заметно преобразит состояние эпидермиса. При регулярном употреблении рыбы кожа получит качественное питание, увлажнение, станет более упругой и сияющей, — отметила эксперт.

Специалист также рекомендовала есть орехи, богатые витамином Е. По ее словам, достаточно будет горсти миндаля, грецких орехов или фундука на постоянной основе. Еще один полезный продукт — зеленый чай. За счет антиоксидантов, он улучшает внешнее состояние рельефа и делает тон более гладким и здоровым.

Ранее KP.RU сообщил, что у некоторых людей кожа может реагировать на определенные продукты, например, на сладости или выпечку. Это продукты с высоким гликемическим индексом. Это, в свою очередь, может активировать процессы, влияющие на работу сальных желез, вызывая акне и воспаления.