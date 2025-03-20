В Саратове представили макет памятника регулировщице Победы Лиманской

Лиманскую в мае 1945 года на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф Евгений Халдей, и позже весь мир стал называть ее Бранденбургской мадонной. Лиманская жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. В 2020 году в Марксе установили памятник «Мадонна Победы», посвященный знаменитой военной регулировщице. Двадцать шестого ноября 2024 года Лиманская скончалась. Бусаргин сообщил, что памятник ей планируется установить в центральной части Саратова в год 80-летия Великой Победы. Позднее его пресс-служба уточнила, что памятник установят на въезде в парк Победы на Соколовой горе.