Психолог Дугенцова: при отсутствии ярких цветов детская психика страдает

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова напомнила родителям, что современные дети страдают от отсутствия ярких цветов. Родители стараются окружить их бежевыми тонами — игрушки, постельное белье, одежда ребенка и матери — все это выдержано в спокойных тонах.
Есть исследования, которые подтверждают, что разнообразие оттенков стимулирует творческое мышление и эмоциональное развитие малыша. Родителям не стоит игнорировать данный факт и ограничивать сенсорный опыт детей.
— «Бежевые мамы» — это не про вред ребенку, а про счастье мамы. Так родительницы наполняются ресурсом и успокаиваются, — говорит эксперт NEWS.ru.
Яркие цвета в жизни ребенка важны, они способствуют формированию ассоциативных связей, у них активнее развивается творческое и эмоциональное мышление.
Так же не стоит ограничивать детей в выборе игрушек, это может повлиять на самооценку и автономию в будущем.
Эксперт посоветовала во всем находить баланс, если дома преобладают бежевые тона, то на прогулке можно отдавать предпочтение ярким игрушкам. Так будет восстановлен баланс.