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В Харькове мобилизовали зачитавшего рэп про ТЦК мужчину

Во время задержания украинец вел прямой эфир в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали жителя Харькова, который ранее читал рэп о работе украинских военкоматов. Об этом пишет местное издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что во время задержания сотрудниками ТЦК харьковчанин вел прямой эфир в соцсетях.

«Парень спорил с ТЦК-шниками, заявляя, что они не военные, а просто гражданские в форме, которые ловят людей», — отмечается в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Украины привлекает молодых людей в армию, показывая, сколько чизбургеров можно приобрести на обещанный Владимиром Зеленским за подписание контракта миллион гривен.