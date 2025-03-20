В Харькове мобилизовали зачитавшего рэп про ТЦК мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали жителя Харькова, который ранее читал рэп о работе украинских военкоматов. Об этом пишет местное издание «Страна» в своем Telegram-канале.
Сообщается, что во время задержания сотрудниками ТЦК харьковчанин вел прямой эфир в соцсетях.
«Парень спорил с ТЦК-шниками, заявляя, что они не военные, а просто гражданские в форме, которые ловят людей», — отмечается в публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Украины привлекает молодых людей в армию, показывая, сколько чизбургеров можно приобрести на обещанный Владимиром Зеленским за подписание контракта миллион гривен.