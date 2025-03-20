Названы витамины, без которых не обойтись весной

— Весной организму необходимо достаточное количество витаминов D, С и группы В, а также цинка и магния. Для восполнения D надо есть рыбу жирных сортов, яйца, грибы. Витамином С богаты фрукты и ягоды, также его достаточно в квашеной капусте, — сказала Чиркова.