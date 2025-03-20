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Названы витамины, без которых не обойтись весной

Медэксперт Чиркова: весной нужно восполнять нехватку витаминов D и С.

Источник: Комсомольская правда

После долгой зимы нашему организму требуется восполнить запасы витаминов и микроэлеменов. Для этого не обязательно пить аптечные БАДы — кладезь витаминов можно найти на полках холодильника. Какие блюда выбрать, чтобы восполнить дефицит витаминов, рассказала NEWS.ru врач Ольга Чиркова.

— Весной организму необходимо достаточное количество витаминов D, С и группы В, а также цинка и магния. Для восполнения D надо есть рыбу жирных сортов, яйца, грибы. Витамином С богаты фрукты и ягоды, также его достаточно в квашеной капусте, — сказала Чиркова.

Медик добавила, что получить витамины группы B можно из мяса, молока, яиц и орехов. Магнием богата гречка, а цинком — морепродукты.

Ранее KP.RU сообщил, что весной следует воздержаться от вредной пищи — фастфуда, переработанного мяса и сладкой газировки. Также лучше не увлекаться диетами. Не стоит резко ограничивать организм в пище и необходимых ему витаминах. Более верным способом станет правильно подобранный режим питания и рацион продуктов, а также большое количество потребляемой воды.