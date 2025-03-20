В России утвердили правила единоразовой выплаты ветеранам ВОВ к 80-летию Победы

В постановлении указано, что участники ВОВ автоматически получат денежные средства в апреле или мае. Однако если у властей не будет необходимых документов, выплата будет осуществляться на основании заявления и предоставления подтверждающих статус бумаг.
Напомним, что указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда ещё в январе подписал президент РФ Владимир Путин. Её размер колеблется от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от статуса.