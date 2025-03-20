МЭР: Крым принял свыше 22 млн туристов за 10 лет

Крым остается одним из наиболее востребованных туристических направлений России. С 2014 по 2024 год гостиницы полуострова приняли свыше 20 миллионов гостей, а в отелях Севастополя за этот период разместились еще около 2 миллионов человек.
Такие данные привело Министерство экономического развития РФ в ответ на заявление Владимира Зеленского об отсутствии туризма в регионе.
Согласно оперативной информации Росстата, только в 2024 году в гостиницах Крыма остановились 2,4 миллиона туристов, причем эта статистика не включает отдыхающих, предпочитающих частный сектор, который традиционно хорошо развит на полуострове. В Минэкономразвития подчеркнули, что с учетом этого сегмента реальное количество путешественников значительно выше.
Финансовые показатели также демонстрируют рост: по данным министерства, в 2024 году доходы крымских средств размещения превысили 40 миллиардов рублей, увеличившись в 6,7 раза по сравнению с 2014 годом (без учета частного сектора).
Крым активно использует государственные меры поддержки для развития туристической инфраструктуры. В рамках программы льготного кредитования реализуются семь крупных проектов в сфере гостиничного бизнеса, что позволит создать свыше 3 тысяч новых номеров. Помимо этого, на полуострове запланировано строительство нового курорта в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», который сможет ежегодно привлекать дополнительно более 1,1 миллиона туристов.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян оценил привлекательность курортов новых регионов для туристов.