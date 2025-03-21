Что можно и нельзя делать в Лазарев день 21 марта, который называют Вербоносица

Православная церковь 21 марта вспоминает святого Лазаря Мурманского. В народе принято праздновать Лазарев день. Вместе с тем есть еще одно название — Вербоносица. Оно связано с тем, что к названной дате распускалась верба, или «котики».
Что нельзя делать 21 марта.
Не следует сажать вербу. Кроме того, запрещено строить планы на будущее. Предки верили, что все пойдет не по плану. Не рекомендуется давать в долг деньги. Подобное может грозить финансовыми проблемами. А еще нельзя ссориться, так как это спровоцирует неприятности.
Что можно делать 21 марта.
По традиции, в указанный день было принято собираться большой компанией, устраивать гуляния. Кроме того, 21 марта обязательно пекли пироги. В вечернее время домой приносили веточки вербы. Считалось, что они помогут избавиться от проблем.
Согласно приметам, по погоде 21 марта узнавали, каким будет лето. Вместе с тем туман указывал на похолодание. Облака, которые плывут высоко в небе, обещают хорошую погоду.
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