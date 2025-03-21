Что можно и нельзя делать в Лазарев день 21 марта, который называют Вербоносица

Не следует сажать вербу. Кроме того, запрещено строить планы на будущее. Предки верили, что все пойдет не по плану. Не рекомендуется давать в долг деньги. Подобное может грозить финансовыми проблемами. А еще нельзя ссориться, так как это спровоцирует неприятности.