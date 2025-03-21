Календарь на 21 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобный Феофилакт жил в VIII веке в Константинополе во времена иконоборческой ереси. Он был учеником святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, и вместе с ним активно сопротивлялся иконоборчеству. Феофилакт стал епископом Никомидийским, и на этом посту неустанно заботился о бедных и больных, строил приюты и больницы. После смерти патриарха Тарасия на престол взошел император-иконоборец Лев V Армянин, начавший преследование почитателей икон. Феофилакт открыто обличал императора за его еретические взгляды, за что был сослан в крепость Стровил, где провел около 30 лет до своей кончины в 845 году. Память святого чтят за его твердость в вере и стойкость.