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Лаврова поздравили с юбилеем чтением его стихотворения «Посольский приказ»

Среди тех, кто поздравил Сергея Лаврова с юбилеем чтением его стихотворения, был Эмир Кустурица.

Источник: Аргументы и факты

Деятели культуры, спорта и науки продекламировали стихотворение «Посольский приказ» к 75-летию главы МИД России Сергея Лаврова, автором которого он является.

Среди тех, кто поздравил главу внешнеполитического ведомства таким способом были, в том числе народные артисты РФ Владимир Машков и Эдгард Запашный, режиссер Эмир Кустурица и журналист Владимир Соловьев.

Сергей Лавров написал стихотворение «Посольский приказ» в 2004 году. Произведение высоко оценили в литературном сообществе. В 2016 году за это стихотворение Сергей Лавров стал лауреатом нацпремии «Имперская культура», он получил награду в номинации «События. Подвиги. Люди».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравил народную артистку России Надежду Бабкину с 75-летием. Глава государства отметил важность ее творчества для сохранения традиций.