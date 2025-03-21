Лаврова поздравили с юбилеем чтением его стихотворения «Посольский приказ»

Сергей Лавров написал стихотворение «Посольский приказ» в 2004 году. Произведение высоко оценили в литературном сообществе. В 2016 году за это стихотворение Сергей Лавров стал лауреатом нацпремии «Имперская культура», он получил награду в номинации «События. Подвиги. Люди».