Большая стройка: зачем Баста и Toxi$ надели каски и спецовку

— Конечно, первый раз запомнился больше всего, потому что, когда появилось вообще такое движение VK Fest, я уже была достаточно взрослым артистом, а это была классная дорога для молодых исполнителей. И ты думаешь, что по возрасту пролетел мимо и тебя не позовут, а напрашиваться неудобно. И вдруг тебя приглашают, вдруг публика тебя принимает так же, как и молодежь! Я была гордая, будто принесла домой аттестат: мама, я была на VK Fest! — вспомнила в беседе с «Известиями» Лолита.