Жгут «Пальмой»: Мэл Гибсон против Ждуна и Жар-птицы

А вот судьба триллера «Особо опасный пассажир» складывалась не очень. Он получил резко негативный прием от критиков (29% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes), и Мэл Гибсон наверняка предполагал, что тут может быть виной и его поддержка Трампа. Потом фильм вышел в США — и с треском начал проваливаться. Не помогло даже то, что Марк Уолберг для съемок героически побрился налысо и импровизировал практически в каждой сцене, равно как не помогли лавры прошлых фильмов Гибсона и то, что этот среди них самый короткий, всего полтора часа. В США картина заработала с января и до сих пор меньше $30 млн, в остальном мире — меньше $15 млн. А вот в России у нее неплохие перспективы. У нас любят Уолберга и Гибсона, любят крепкие триллеры, у нас дефицит качественного западного контента, ну и сама история о том, как преступника везут судить в маленьком самолетике, полна драматизма и интриги.