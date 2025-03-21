ГАИ будут искать в Петербурге и Ленобласти нетрезвых водителей с 21 по 23 марта

С 21 по 23 марта Госавтоинспекция проведет рейд в Петербурге и Ленинградской области под говорящим названием «Нетрезвый водитель». Искать будут автомобилистов, которые сели за руль пьяными. Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Северной столице и 47-региону.
— Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, наказывается статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — напомнили в ГАИ.
В случае нарушения такого водителя оштрафуют на 45 тысяч рублей и лишат прав на срок до двух лет. А в случае повторного нарушения автомобилисту грозит уголовная ответственность. В ГАИ по Петербургу и Ленобласти призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.