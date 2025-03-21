ГАИ будут искать в Петербурге и Ленобласти нетрезвых водителей с 21 по 23 марта

В случае нарушения такого водителя оштрафуют на 45 тысяч рублей и лишат прав на срок до двух лет. А в случае повторного нарушения автомобилисту грозит уголовная ответственность. В ГАИ по Петербургу и Ленобласти призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.