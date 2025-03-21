Квартиры на миллиарды и сумки на миллионы: как в разгар СВО прожигает жизнь Ксения Собчак

Политические взгляды Ксении понять невозможно. В 2014 году она сначала приветствовала возвращение Крыма, но потом резко «переобулась», публично признав полуостров украинским и поддержав введённые санкции против России. Её отношение к спецоперации тоже неясно. С одной стороны, она рассказывает о волонтёрской работе для жителей Курской и Белгородской областей. С другой — признаётся, что «теперь верит только в самые худшие сценарии» и берёт интервью у патентованной русофобки Екатерины Шульман**. Буквально на днях оскандалился связанный с Собчак телеграм-канал «Осторожно, новости!». В этом медиа, как можно понять после прочтения, оправдывали комика Артемия Останина — того самого, который шутил над инвалидами и затем пытался сбежать за границу.