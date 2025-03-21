В ЦБ рассказали, может ли кассир выдать сдачу банкнотами с повреждениями

По правилам регулятора, банкнота считается непригодной, если на её поверхности имеются значительные загрязнения, яркость изображения снижена более чем на 6%, присутствуют посторонние надписи, рисунки или печати, есть разрывы, проколы или утрачены части. Кроме того, если размеры купюры уменьшились по длине или ширине, её использование также запрещено.