Ниже 80 или к 90. Какой важный барьер пробьёт курс доллара на следующей неделе

— ЦБ РФ, безусловно, не допустит резкого обесценивания рубля, поскольку это приведёт к росту инфляции и подорожанию импорта. В его арсенале есть механизмы влияния на рынок — от валютных интервенций до изменения лимитов на снятие наличных. Таким образом, ближайшая динамика доллара зависит не только от решения по ключевой ставке, но и от реакции рынков на действия регулятора, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.