Соната, Север и Бубочка. Пронзительная история россиянки, которая спасает лошадей от мясорубки

Она вышла на хозяина, но к тому моменту он уже продал животное, так как не справлялся. В конце концов Ксения нашла кобылу в одном из клубов области. Лошадь была больше похожа на скелет: её замучили прокатом, к тому же несколько раз она жеребилась. Девушка выкупила бедолагу. Но их первая встреча была совсем не той, как она себе представляла.