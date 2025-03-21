Новая угроза. С какими жалобами идут к врачу из-за глобального потепления

Пульмонолог Александр Пальман призвал относиться к подобным исследованиям с осторожностью и всегда интересоваться, кто их организует и оплачивает. Он также объяснил, как правильно относиться к увлажнителям воздуха: в первую очередь необходимо приобретать только сертифицированные устройства и пользоваться ими строго по инструкции. Если при этих условиях человек ощущает улучшение самочувствия, то увлажнитель, скорее всего, полезен или хотя бы безвреден, рассуждает врач.