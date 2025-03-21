Новая угроза. С какими жалобами идут к врачу из-за глобального потепления

Нынешняя «степень» изменения климата пока практически не оказывает серьёзного влияния на здоровье — и тем не менее некоторые жалобы обращают на себя внимание, рассказал Life.ru врач-пульмонолог Клинического центра имени И. М. Сеченова Александр Пальман.
— Проблемы с дискомфортами, проблемы с ухудшением качества сна я вижу. Дискомфорты бывают у пациентов в первую очередь с бронхиальной астмой при слишком пересушенном воздухе, точно так же, кстати, как и при слишком увлажнённом. Да, такие вещи я вижу. Некоторое ухудшение самочувствия, но не возникновение нового заболевания, — подчеркнул кандидат медицинских наук.
Ранее исследователи из США пришли к выводу, что глобальное потепление может привести к обезвоживанию организма и усугубляет воспаления лёгких. Как объяснили учёные, в сухом воздухе у человека истончаются слизистые оболочки дыхательных путей, сжимаются клетки эпителия, что приводит к усилению выработки цитокинов — особых белков, с помощью которых иммунитет реагирует на появление патогенов или повреждения. То есть изменение климата, по мнению специалистов, обостряет воспалительные реакции организма. Сообщается, что это показали соответствующие эксперименты на грызунах.
Пульмонолог Александр Пальман призвал относиться к подобным исследованиям с осторожностью и всегда интересоваться, кто их организует и оплачивает. Он также объяснил, как правильно относиться к увлажнителям воздуха: в первую очередь необходимо приобретать только сертифицированные устройства и пользоваться ими строго по инструкции. Если при этих условиях человек ощущает улучшение самочувствия, то увлажнитель, скорее всего, полезен или хотя бы безвреден, рассуждает врач.
— Если этот увлажнитель работает неправильно, создаёт слишком большую влажность, не следует гигиеническим мероприятиям и так далее, то тогда может быть вред. Если это всё приводит к туману и мокрым обоям, то, наверное, всё-таки человек перебарщивает, — заключил медик.
Он добавил, что пока в его практике не было случаев заболеваний из-за увлажнителя. Тенденции к учащению случаев астмы из-за глобального потепления врач тоже не наблюдает.