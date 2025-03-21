Россиянам предрекли резкое подешевение продуктов и одежды весной

Она сообщила, что если в этом сезоне в России удастся собрать хороший урожай, то основные продукты питания (картофель, овощи) станут дешевле, так как предложение увеличится, а спрос останется прежним. Если на складах накопится достаточно много товара, то продавать его придётся по более низким ценам.