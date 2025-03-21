Финансист рассказал, каким будет процент ключевой ставки Центробанка

Эксперт считает, что ЦБ РФ будет и дальше придерживаться умеренно жёсткого тона. Это связано с тем, что смягчать денежно-кредитную политику пока рановато, особенно учитывая фактор снижения доходностей на долговом рынке, вызванный повышенным спросом. Особенную важность для Центробанка сейчас представляет борьба с инфляцией и сохранение контроля над экономической ситуацией в стране в целом.