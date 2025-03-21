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Финансист рассказал, каким будет процент ключевой ставки Центробанка

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на отметке 21% на ближайшем заседании совета директоров 21 марта. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал финансист Евгений Жорнист.

Источник: Life.ru

«Экономическая динамика показывает признаки замедления инфляции, а охлаждение спроса, судя по опережающим индикаторам, продолжается. В таких условиях у регулятора нет причин для нового повышения ставки, однако и снижать её пока преждевременно», — пояснил он.

Эксперт считает, что ЦБ РФ будет и дальше придерживаться умеренно жёсткого тона. Это связано с тем, что смягчать денежно-кредитную политику пока рановато, особенно учитывая фактор снижения доходностей на долговом рынке, вызванный повышенным спросом. Особенную важность для Центробанка сейчас представляет борьба с инфляцией и сохранение контроля над экономической ситуацией в стране в целом.

«Главная интрига заседания — какие сигналы регулятор даст рынку: возможна ли корректировка риторики в сторону смягчения, учитывая позитивную макростатистику? Будем наблюдать», — резюмировал Жорнист.

А вот заместитель председателя Центробанка полагает, что повышение ключевой ставки более вероятно. Он указал, что темпы роста цен снижаются каждый месяц, однако уровень инфляции в России всё ещё превышает целевой показатель регулятора на четыре процента.