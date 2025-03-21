Офтальмолог предупредила о последствиях длительного наращивания ресниц

«Это приводит к образованию небольшой щели между веками, которая не позволяет им смыкаться. При этом сеанс может продолжаться довольно долго. В среднем процедура занимает от полутора до трёх часов. Все это время слизистая оболочка подвергается воздействию воздуха, что может привести к её пересыханию», — сказала доктор.